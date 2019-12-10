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Пристрои к детсадам в Пензе планируют сдать в эксплуатацию к 25 декабря (видео)

10 декабря в 22:28 140 просмотров

Строительство четырех пристроев к детским садам в областном центре вышло на финишную прямую. Чтобы завершить все работы, у подрядчиков осталась неделя. Уложатся ли они в срок, выясняли на еженедельном оперативном совещании в городской администрации.

Пристрой к детскому саду на улице Набережной реки Мойки должен быть сдан в срок, хотя в процессе строительства темп работ не раз замедлялся. На сегодняшний день уже завершено асфальтирование. Рабочие приступили к внутренней отделке. На финишной прямой и возведение дополнительного корпуса к детсаду на улице Измайлова.

«На данном объекте было отставание по срокам, сейчас оно сокращено. Завершаются работы по фасаду, кровля сделана наполовину, в настоящее время все оштукатурено», — прокомментировал заместитель главы администрации Пензы Магомед Агамагомедов.

По его словам, из всех строящихся объектов самый близкий к готовности — пристрой на улице Депутатской. В ближайшие дни документы будут направлены в Госжилстройтехинспекцию. В дополнительном корпусе на улице Антонова ведутся внутренние работы. Строители монтируют теплые полы и занимаются монтажом сантехники. Глава администрации Пензы Андрей Лузгин потребовал тщательнее подойти к приемке пристроев.

«Качество работ должно быть соответствующее, не надо размещать детей в сыром помещении, из которого, например, еще не выветрился запах от краски. Следите за этим, пожалуйста», — призвал он.

Планируется, что дополнительные корпусы детских садов распахнут свои двери для первых юных посетителей 25 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».


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