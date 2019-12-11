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Левченко: Закон о помощи дольщикам доказал свою эффективность на практике (видео)

11 декабря в 03:36 138 просмотров

В Пензе продолжается активная работа по завершению объектов долевого строительства. Один уже сдан, еще два готовятся к приемке до конца 2019 года. Первая очередь квартир в доме жилого комплекса «Лукоморье» тоже готова на 90%. К решению этой проблемы правительству региона удалось подключить федеральные механизмы поддержки. Специалисты отмечают, что достроить проблемные объекты стало возможным только благодаря личному контролю губернатора Ивана Белозерцева.

Новый подрядчик получил объект в ноябре. Первую очередь «Лукоморья» должны сдать до марта 2020 года.

Основные работы сейчас идут внутри дома. Строители приступили к установке газовых котлов — это тоже финишная прямая. По словам специалистов, они опережают по темпам работ намеченные планы, но такая скорость и само решение проблемы дольщиков стало возможным только благодаря работе правительства региона и закону, который был принят на уровне области.

«В 2019 году один объект введен в эксплуатацию, еще два готовятся к сдаче. Результат всех этих свершений — это политическая воля первого лица и, соответственно, закон Пензенской области, который доказал на практике, что он эффективен», — отметила главный жилищный инспектор региона Инна Левченко.

Кроме того, область стала одним из первых субъектов страны, который заключил соглашение с Фондом поддержки граждан, пострадавших от долевого строительства. Сейчас подписан дополнительный договор, в котором обозначены три объекта долевого строительства: квартиры второй очереди в микрорайоне «Райки», дом на ул. Рахманинова и вторая очередь «Лукоморья». Вопрос о судьбе этих трех объектов будет решаться на оперативном совете, который предварительно запланирован на 20 декабря, сообщает телеканал «Экспресс».


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