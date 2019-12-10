В Пензе ученики школы № 20 сдали на утилизацию более 300 кг батареек

Загрязняет тяжелыми металлами 20 квадратных метров почвы и 400 литров воды. Речь — не о биологическом оружии, а всего лишь об одной пальчиковой батарейке. Ее называют бомбой замедленного действия, ведь если ее не переработать, она будет представлять потенциальную опасность для человека и окружающей среды. Об этом в Пензе рассказали школьникам. Подростки стали участниками специальной экологической акции, которая называется «Разрядись» (0+).

Хочешь сохранить планету — начни с себя. Так считают ученики школы № 20 Пензы и регулярно приносят из дома в школу батарейки.

В составе одного маленького элемента питания содержатся такие тяжелые металлы, как кадмий, свинец, никель, ртуть и марганец. Пока эти вещества находятся внутри работающей батарейки, они не опасны, но после использования она начинает разлагаться, и ее содержимое попадает в окружающую среду. Об этом ученикам школы № 20 рассказывают на уроках биологии и химии, а сбор отработанных элементов питания проходит в рамках экологического конкурса «Разрядись». Его проводит пензенское отделение зеленого движения России «ЭКА». Первая акция прошла в 2016 году. С тех пор, благодаря участию детей, было собрано более трех тонн батареек, а это — свыше 150 тысяч штук.

«Основная цель конкурса — развитие в молодежной и детской среде экологической культуры, а также привлечение внимания общества к проблеме утилизации опасных отходов, налаживание и сбор отработанных элементов питания. Помощь в проведении конкурса оказывают региональный минобр и областное министерство охотничьего и лесного хозяйства и природопользования», — рассказал руководитель пензенского отделения зеленого движения России «ЭКА» Алина Можачкина-Грибанова.

По итогам конкурса в 2019 году школа № 20 заняла первое место: дети собрали более 300 килограммов батареек. Причем сами ученики вовлекли в конкурс сотни взрослых пензенцев.

Собранные батарейки отправят в Челябинск — на специализированное перерабатывающее предприятие. Кстати, в России всего два таких — второе недавно открылось в Ярославле. К 2024 году планируют построить еще семь подобных производств по всей стране и создать инфраструктуру для обращения с отходами первого и второго классов опасности, в частности с батарейками и люминесцентными лампами, сообщает телеканал «Экспресс».