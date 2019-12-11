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Многодетным пензенцам рассказали, как получить земельный участок (видео)

11 декабря в 00:35 126 просмотров

В Пензе для многодетных семей сформировано более 1000 участков. Из них свыше 900 — в микрорайоне Заря, и около 30 — в районе улицы Бадигина.

Об этом на заседании комиссии городской Думы рассказала начальник управления градостроительства и архитектуры Нина Кутырева. По словам специалиста, земельные участки предоставят гражданам, имеющим трех и более детей и состоящим на учете в качестве нуждающихся в жилье. На сегодняшний день максимально решены вопросы с обеспечением территорий инженерной инфраструктурой.

«Построен магистральный водопровод. На основании муниципальной программы «Развитие территорий, социально-инженерной инфраструктуры» также предусмотрено строительство дороги в районе малоэтажной застройки «Заря» — южнее улицы Новоселов, заключен муниципальный контракт с «Гражданпроектом» на разработку проектной документации внутриквартальной сети водоснабжения. Электроснабжение и газоснабжение также есть», — рассказала Нина Кутырева.

Она отметила, что очередей на получение участков нет. Чтобы получить землю, заявитель должен подтвердить свое право. 30 семей так и не стали обладателями участков под строительство именно из-за того, что не явились на процедуру их выбора, сообщает телеканал «Экспресс».


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