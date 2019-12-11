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В Лермонтовке прошли торжества, посвященные Дню Героев Отечества (видео)

11 декабря в 01:24 154 просмотра

В библиотеке имени Лермонтова в Пензе прошли торжественные события, посвященные Дню Героев Отечества.

На чаепитие с губернатором Иваном Белозерцевым собрались действующие Герои Социалистического Труда, кавалер ордена Трудовой Славы, родители, вдовы и дети Героев Советского Союза и России. На встречу пригласили и подрастающее поколение. Тех, кому только предстоит проявить мужество и смелость — кадетов.

«Выполняя боевую задачу или работая на заводах, предприятиях, в различных отраслях экономики в интересах государства, проявляются мужество и героизм. Люди ценой своей жизни работают так, чтобы ими гордились, они показывают высочайшие результаты в науке, в технике и на производстве», — сказал глава региона.

Для собравшихся подготовили презентацию об истории праздника, краткую биографию героев Пензенской области, в том числе — действующих, а после собравшиеся смогли побеседовать с первыми лицами региона, сообщает телеканал «Экспресс».


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