В Пензенской области на соцобслуживании находятся более 4 тыс. человек (видео)

Их работа зачастую кажется незаметной, но день изо дня социальные работники помогают тем, кто больше всего нуждается в заботе и уходе — инвалидам и пожилым людям. В Пензенской области в этой сфере работает несколько сотен человек. В преддверии Нового года они вместе с волонтерами выходят по адресам не только, чтобы выполнить привычные задачи, но и устроить небольшой праздник для своих подопечных.

Елена Казакова ухаживает за Валентиной Дунаевой уже 20 лет. Социальный работник впервые переступил порог дома инвалида первой группы в далеком 1999 году. За эти годы женщины стали подругами. К Валентине Ивановне помощница приходит несколько раз в неделю: управляется по дому, закупает продукты и лекарства.

«Всякое бывает, потому что у всех разный характер, но, в основном, мирно живем. Есть мужчина, помогаю его жене ухаживать за ним — покормить, приподнять, памперсы поменять», — рассказала Елена Казакова.

Психологическая помощь и поддержка, сопровождение вне дома — это лишь малая часть того, что может сделать социальный работник. Для Николая Кириллова, инвалида третьей группы, помощь со стороны понадобилась совсем недавно: работники социальной службы посещают мужчину около года.

«Раньше сам потихоньку справлялся, а сейчас мне помогают — убирают и готовят. Социальные работники — очень добрые и милые люди, без них нельзя», — сказал он.

Не так давно вместе с соцработником пенсионера стали навещать волонтеры — учащиеся школ и пензенского социально-педагогического колледжа. Ребята помогают убирать жилые помещения и придомовую территорию, а еще, накануне праздников, устраивают настоящие представления.

«В силу заболеваний, возраста, либо наличия инвалидности, у них нет возможности посещать массовые мероприятия. Волонтеры, с которыми заключен договор, организуют концерты одного зрителя», — рассказала заведующая отделением центра социальной помощи Первомайского района Пензы Наталья Хвастунова.

В регионе на надомном обслуживании сейчас находятся 4145 человек. За ними ухаживают около 300 социальных работников, а также 180 волонтеров. Прежде чем допускать их к работе на местах, каждый проходит специальную подготовку.

«По вопросам обслуживания жители могут обратиться в соцуправление Пензы. Услуги предоставляются в соответствии с федеральным законом «Об основах социального обслуживания граждан РФ». Они могут обратиться с заявлением лично, либо это может сделать их законный представитель», — объяснила начальник отдела социального управления Пензы Татьяна Миншараева.

Обратиться за помощью могут и соседи человека, нуждающегося в уходе. Для этого им необходимо позвонить по номеру — 54−38−45, сообщает телеканал «Экспресс».