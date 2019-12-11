Иван Белозерцев поручил проработать меры господдержки швейных предприятий

Компания является резидентом территории опережающего социально-экономического развития (ТОСЭР). Производимые здесь чемоданы, женские сумки и другие кожгалантерейные товары можно увидеть в магазинах по всей России, а также в странах ближнего и дальнего зарубежья. Дизайном изделий занимаются местные технологи, модельный ряд состоит из двух с лишним тысяч наименований.

Сейчас на предприятии трудятся 20 человек, к 2022 году у них должно появиться 180 коллег, пояснили в пресс-центре областного правительства.

«Это очень хорошая перспектива. Продукция качественная, всегда найдет спрос у покупателя. Мы, со своей стороны, готовы оказывать компании поддержку. Доработайте меры господдержки, которые оказываются швейникам, они обязательно должны быть основаны на открытии реальных вакансий при условии развития и расширения производства», — поручил глава региона.