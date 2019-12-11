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Жители Сердобского района просят обновить асфальт и отремонтировать Дом искусств

11 декабря в 08:53 40 просмотров

Прием граждан провел губернатор Пензенской области Иван Белозерцев в ходе рабочей поездки в город Сердобск.

Основным вопросом, интересующим местных жителей, стал ремонт дорог. Жительница села Долгоруково попросила положить асфальт на участке до села Кологривовка. По словам главы администрации Сердобского района Александра Бедикина, дорога была отремонтирована в 2016 году и не нуждается в обновлении, однако в 2020-м на отрезке длиной два с половиной километра переложат покрытие.

«Дорогу надо привести в порядок», — поручил Иван Белозерцев.

Жительница Сердобска от имени пенсионеров обратилась с просьбой заасфальтировать дорогу и отремонтировать тротуар на улице Пушкина. По поручению главы региона этот объект будет включен в план работ, сообщили в пресс-центре областного правительства.

Также был поднят вопрос о ремонте Дома искусств. Министр культуры и туризма Пензенской области Татьяна Курдова доложила, что проектно-сметная документация на данный объект уже получила положительное заключение экспертизы. Стоимость работ — 19,1 млн рублей. Если объект пройдет конкурсный отбор, который состоится зимой 2020 года, средства на ремонт выделят по региональной госпрограмме «Развитие культуры и туризма».

Напомним, в ходе рабочей поездки губернатор Иван Белозерцев посетил Сердобскую межрайонную больницу имени А. И. Настина и швейное предприятие.


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