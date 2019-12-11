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На Фонтанной площади делают основание для новой чаши

11 декабря в 09:29 164 просмотра

В Пензе готовятся к проведению работ по благоустройству прилегающей к фонтану в центре города территории. Контракт на их проведение выиграла строительная компания из Санкт-Петербурга «УК Возрождение ТД».

Подрядная организация выйдет на площадку в ближайшее время. Первая задача — демонтаж подпорных стенок и сооружений на территории. Все работы должны завершиться 25 августа 2020 года.

Демонтаж самого фонтана завершен, началось устройство основания для новой чаши и ее подземного сооружения. Рабочие трудятся по графику и должны сдать объект не позднее 15 июля 2020 года.

«Контроль за проведением реконструкции фонтана и площади осуществляет управление капитального строительства города Пензы», — сообщили в пресс-службе мэрии.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/stroiteli_pristupili_k_podgotovke_osnovaniya_dlya_novogo_fontana/

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