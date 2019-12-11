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«Дом Вероники» вошел в топ-100 проектов Фонда президентских грантов

11 декабря в 09:36 152 просмотра

Фонд президентских грантов подвел итоги независимой оценки реализованных инициатив. В топ-100 вошел и пензенский социальный проект «Дом Вероники».

Конкурс проходил среди 700 инициатив. При отборе эксперты оценивали качество реализации проекта, достижение социальных результатов и информационную открытость. Итоги размещенным на сайте оценка.гранты.рф.

Проект «Дом Вероники» реализуется АНО «Квартал Луи» под руководством Марии Львовой-Беловой. Он был направлен на создание нового активного пансиона для молодых людей с инвалидностью, лишенных родительского попечения.

По итогам конкурса 2017 года инициатива «Квартала Луи» получила финансирование Фонда президентских грантов — 3 млн рублей. Также инициатива неоднократно удостаивалась грантов правительства Пензенской области, сообщили в его пресс-центре.


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