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В Пензе на металлургическом предприятии произошел хлопок

11 декабря в 09:45 174 просмотра

Двое рабочих получили травмы в результате происшествия на пензенском производстве.

Сообщение о хлопке в печи в литейном цеху поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области 10 декабря. К зданию металлургического предприятия на улице Лесной, 8, выдвинулись трое пожарных на одной спецмашине из личного состава, а также члены местного пожарно-спасательного гарнизона.

По данным спецслужб, хлопок произошел из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия. Возгорания в результате случившегося не последовало. Конструкции бетонного здания площадью 1 000 квадратных метров не пострадали.

«Незначительные травмы получили двое рабочих, погибших нет», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.


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