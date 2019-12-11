В Пензе на металлургическом предприятии произошел хлопок

Сообщение о хлопке в печи в литейном цеху поступило на пульт дежурного ГУ МЧС России по Пензенской области 10 декабря. К зданию металлургического предприятия на улице Лесной, 8, выдвинулись трое пожарных на одной спецмашине из личного состава, а также члены местного пожарно-спасательного гарнизона.

По данным спецслужб, хлопок произошел из-за нарушения технологического процесса по переплавке алюминия. Возгорания в результате случившегося не последовало. Конструкции бетонного здания площадью 1 000 квадратных метров не пострадали.

«Незначительные травмы получили двое рабочих, погибших нет», — сообщили в пресс-службе регионального ГУ МЧС России.