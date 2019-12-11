Врачи еще двух профилей присоединились к пензенской акции по субботнему приему

Обратиться к терапевтам и педиатрам можно в поликлиниках областной клинической больницы имени
Также данные специалисты будут принимать в Башмаковской, Белинской, Бесссоновской, Земетчинской, Колышлейской, Лунинской, Мокшанской, Никольской и Пензенской районных больницах, в Иссинской, Малосердобинской, Камешкирской, Неверкинской, Лопатинской, Вадинской, Спасской, Пачелмской, Наровчатской, Бековской, Сосновоборской и Тамалинской участковых больницах, в Каменской, Кузнецкой (в том числе — детской), Нижнеломовской и Сердобской межрайонных больницах.
Оториноларингологи будут ждать пациентов в поликлиниках областной клинической больницы имени
«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных услуг или Пенза-Доктор», — обратились к жителям региона в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.