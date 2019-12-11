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Врачи еще двух профилей присоединились к пензенской акции по субботнему приему

11 декабря в 10:04 126 просмотров

В субботу, 14 декабря, в медицинских учреждениях Пензенской области пройдет дополнительный прием двух специалистов разного профиля. Напомним, что в акции уже участвуют ревматологи и эндокринологи.

Обратиться к терапевтам и педиатрам можно в поликлиниках областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, в городских поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 и 14, в детских поликлиниках № 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 и 8.

Также данные специалисты будут принимать в Башмаковской, Белинской, Бесссоновской, Земетчинской, Колышлейской, Лунинской, Мокшанской, Никольской и Пензенской районных больницах, в Иссинской, Малосердобинской, Камешкирской, Неверкинской, Лопатинской, Вадинской, Спасской, Пачелмской, Наровчатской, Бековской, Сосновоборской и Тамалинской участковых больницах, в Каменской, Кузнецкой (в том числе — детской), Нижнеломовской и Сердобской межрайонных больницах.

Оториноларингологи будут ждать пациентов в поликлиниках областной клинической больницы имени Н. Н. Бурденко и областной детской клинической больницы имени Н. Ф. Филатова, в городских поликлиниках № 2, 3, 7, 8, 11 и 14, детских поликлиниках № 4, 6 и 8. За пределами областного центра можно будет обратиться в Башмаковскую, Белинскую, Бессоновскую, Городищенскую, Земетчинскую, Колышлейскую, Лунинскую, Никольскую и Пензенскую районные больницы, в Иссинскую, Лопатинскую, Сосновоборскую и Тамалинскую участковые больницы, в Каменскую, Кузнецкую (в том числе — детскую), Нижнеломовскую и Сердобскую межрайонные больницы.

«Обращаем внимание, что предварительная запись на прием в «дополнительные» дни осуществляется через портал государственных услуг или Пенза-Доктор», — обратились к жителям региона в пресс-службе министерства здравоохранения Пензенской области.


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