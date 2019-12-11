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Зареченский пенсионер потерял сбережения, купившись на легкий заработок

11 декабря в 10:11 64 просмотра

53-летний пенсионер из города Заречного Пензенской области написал заявление в полицию по факту мошенничества.

Установлено, что мужчине позвонил незнакомец с предложением заработка через интернет. Он обещал еженедельный доход от банковских вкладов — от 3000 до 5000 рублей. Зареченец согласился, чтобы приступить к получению прибыли, требовалось установить на компьютер специальную программу.

Следуя инструкциям собеседника, пенсионер установил приложение для удаленного доступа. Затем ему позвонила женщина, она сообщила, что нужно зарегистрироваться для открытия торгового счета на 100 долларов и обновить кредитную историю. По ее словам, чтобы это сделать, нужно было взять кредит.

«Гражданин выполнил просьбу, после незнакомка сказала, что в случае немедленного погашения кредита история обновлена не будет, и попросила перевести 217 тыс. рублей на счет банковской карты. Что и сделал житель Заречного», — сообщили в пресс-службе регионального управления МВД.

Сотрудники полиции предостерегают жителей области от необдуманных поступков. Они рекомендуют не открывать ссылки на интернет-страницы в SMS-сообщениях и электронной почте. При открытии подозрительной ссылки и последующей некорректной работе телефона рекомендуется сбросить настройки устройства до заводских установок.


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