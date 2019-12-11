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Молодой пензенец вынес из торгового центра платежный терминал

11 декабря в 10:41 196 просмотров

Пензенские росгвардейцы не позволили злоумышленнику оставить магазин без платежного терминала.

Ночью на улице Калинина в Пензе неизвестный разбил платежный терминал и попытался его украсть. Сообщение о случившемся в торговом центре поступило экипажу группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии.

Бойцы, патрулировавшие улицы, прибыли по указанному адресу. Приблизившись к торговому центру, они увидели молодого человека, который нес терминал. Заметив правоохранителей, он бросил аппарат и попытался убежать. Однако росгвардейцы задержали злоумышленника.

Личность 19-летнего пензенца была установлена, для дальнейшего разбирательства его доставили в полицию.

«Молодой человек признался, что терминал вынес, чтобы вскрыть и изъять деньги», — добавили в пресс-службе регионального управления Росгвардии.


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