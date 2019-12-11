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Игрока пензенского «Дизеля» дисквалифицировали за нарушение

11 декабря в 11:03 174 просмотра

Нападающий пензенского хоккейного клуба «Дизель» пропустит следующий матч за нарушение в прошлой игре.

В домашнем матче с «Ижсталью», который состоялся 9 декабря, Никита Ли допустил грубое нарушение. За 30 секунд до конца второго периода, когда «Дизель» уступал с разницей в три шайбы, хоккеист грубо сыграл против форварда Валентина Макарова. Сначала сурского спортсмена удалили на 20 минут, оставив «Дизель» в меньшинстве.

Теперь дисциплинарная комиссия вынесла свое решение — дисквалифицировать Никиту Ли за подсечку на один матч, сообщает официальная страница ВХЛ в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, играть против «Нефтяника» (0+) 11 декабря «Дизелю» придется без нападающего.

Фотография: https://sun9-49.userapi.com/c206820/v206820779/8e42/J4dH3ZkudHU.jpg

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