Игрока пензенского «Дизеля» дисквалифицировали за нарушение

В домашнем матче с «Ижсталью», который состоялся 9 декабря, Никита Ли допустил грубое нарушение. За 30 секунд до конца второго периода, когда «Дизель» уступал с разницей в три шайбы, хоккеист грубо сыграл против форварда Валентина Макарова. Сначала сурского спортсмена удалили на 20 минут, оставив «Дизель» в меньшинстве.

Теперь дисциплинарная комиссия вынесла свое решение — дисквалифицировать Никиту Ли за подсечку на один матч, сообщает официальная страница ВХЛ в соцсети «ВКонтакте». Таким образом, играть против «Нефтяника» (0+) 11 декабря «Дизелю» придется без нападающего.