Генпрокурор Юрий Чайка наградил пензенского студента

Студент Пензенского колледжа современных технологий переработки и бизнеса Александр Юндин, победивший на международном молодежном конкурсе социальной рекламы «Вместе — против коррупции», побывал на церемонии награждения лучших участников в Москве.

Почетный приз за победу в номинации «Лучший плакат» 19-летнему молодому человеку вручил лично генеральный прокурор РФ Юрий Чайка. Торжественное мероприятие состоялось в Международный день борьбы с коррупцией, 9 декабря.

Напомним, Ранее прокурор Пензенской области Наталья Канцерова вручила Александру Юндину золотую медаль Генпрокуратуры РФ.

Всего на конкурс было отправлено более 22 тысяч работ от участников со всего мира в возрасте от 14 до 35 лет. Соорганизаторами мероприятия выступили Армения, Беларусь, Казахстан, Кыргызстан и Таджикистан, входящие в Межгосударственный совет по противодействию коррупции, а также Бразилия, Индия, Китай и Южная Африка, образующие станы БРИКС.