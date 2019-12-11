«Осталось только тюремные вышки поставить». Пенза превращается в город заборов?

В Доме молодежи прошел круглый стол , посвященный вопросам борьбы с незаконным огораживанием территории многоквартирных домов заборами. Дискуссия получилась жаркой. В каких случаях установка ограждений не обеспечивает безопасность жильцов, а, наоборот, вредит ей, какие противоречия в законодательстве встречаются по данному вопросу и какие пути решения увидели участники обсуждения — об этом расскажем в нашем материале.

Организаторы круглого стола, открывая обсуждение, отметили, что его идейным вдохновителем стал архитектор Алексей Бреусов. По его мнению, проблема заборов, усложняющих навигацию по городу для его жителей и мешающих проезду спецтехники, — это наследие времен Советского Союза.

«Проблема эта старая, она назрела давным-давно. И не только в нашем городе, но и в других. Есть несколько муниципальных, областных и федеральных программ, которые дают надежду на то, что вопрос будет как-то решен. Но пока мы видим, что он не решается никак. Проблема заключается в том, что в свое время дома были поделены вместе с земельными участками на какие-то условные образования, произошли кадастровые изменения. И земельные участки, принадлежащие конкретным домам, превратились в некие «государства». И эти «государства» начали делить территории между собой, прямо как реальные. С заборами, вышками, охраной, собаками и так далее», — отметил Алексей Бреусов.

Он подчеркнул, что, с одной стороны, жильцов понять можно, ведь они стремятся к безопасности. Но, с другой стороны, установкой забора они не решают проблему, а лишь добавляют себе новые.

«Если в центре города пройти по всем дворам, то мы увидим кошмар. Ул. Московская, 40 — ни войти, ни въехать. На ул. Московской, 72 — та же проблема. Все, что можно было огородить, огородили, где можно было поставить въездные устройства — поставили. А там, где этого не сделали, стоят припаркованные машины со всего города. Если, не дай Бог, произойдет что-то серьезное типа пожара, то элементарно не сможет заехать даже машина. Речь — именно о том, что нам досталось от Советского Союза. Что касается новостроек — там вопрос более-менее решается. Есть нормативные акты, застройщики их соблюдают. А что касается советского наследия — мне кажется, это территории, брошенные на откуп местным ТСЖ, у которых, как всегда, нет денег, или управляющим компаниям, которые просто этим не хотят заниматься», — пояснил архитектор.

Решением проблемы, по его мнению, должна заняться администрация города, также есть необходимость в создании законодательных актов.

Депутат Гордумы Людмила Коломыцева также призналась, что относится к обилию ограждений вокруг многоэтажных домов сугубо отрицательно, отметив, что порой проход между домами превращается в настоящий квест.

«У меня был вопиющий случай — с ребенком ехали на такси в школу № 17, причем в округе все дома — новые. Мы попали в какой-то лабиринт. Пришлось выйти из такси, идти пешком, в итоге попали в тупик и опоздали. И я подумала — а если бы что-то случилось с кем-то из учащихся и «скорая» бы ехала по этим лабиринтам? Или, например, на ул. Бородина, 4 огородили свою территорию, а так как соседний дом № 6 был не отмежеван, то решили этим воспользоваться, все огородили и оставили людям только выездные пути и небольшой кусочек газона. Ни площадки, ничего. И это сплошь и рядом», — высказалась народная избранница.

Она напомнила участникам дискуссии о том, какими нормами и правилами регулируется установка заборов.

«Это земельный кодекс, жилищный, градостроительные нормы и правила, также есть пункт в правилах дорожного движения, который ограничивает жителей от неразумных поступков — установки шлагбаумов, знаков, запрещающих въезд. Что должно предшествовать появлению забора? Сначала отмежевывают территорию, потом проводят собрание, и 2/3 голосов должно быть за забор. После этого должны согласовать со «скорой», полицией, пожарными установку и только после этого прийти в администрацию города со всеми документами. Мэрия, выдавая разрешение, должна выходить на место и смотреть, не помешает ли этот забор жителям других домов. Если бы это было так, то, наверное, у дома № 29 на ул. 8 Марта не появился бы забор на тротуаре. Сейчас администрация им направила предписание, чтобы его подвинуть, потому что залезли на муниципальную территорию», — рассказала Людмила Коломыцева.

Депутат Гордумы Александр Смирнов отметил, что повсеместное огораживание домов — вопрос не только к муниципальной власти, но и к жителям города.

«Хотелось бы обратиться и к самому гражданскому сообществу. Дорогие мои, то, что происходит вокруг нас, это мы сами и делаем. Если нас что-то не устраивает, мы не должны замыкаться в себе. Давайте сейчас перегородим весь город, каждый дом будет обнесен двухметровым забором. Безопаснее у нас станет жить? Конечно же, нет. В любом случае за забор надо будет выходить. Проблема есть, и ее нужно решать, но сама власть без гражданского сообщества сделать этого никак не сможет», — обозначил он свою позицию.

Пензенец Сергей Никишин заявил, что категорически не согласен с тем, что «люди сами себя загоняют за заборы», и предложил свое решение проблемы.

«Пенза в прежние времена была одним из самых зеленых и свободных городов в Советском Союзе. А сейчас на что она похожа с этими огороженными многоквартирными домами? Складывается впечатление, что идет какая-то подготовка к оккупации, остается только поставить вышки и вертухаев — и все будут находиться в тюрьме. Не люди сами себя в тюрьму загоняют, а муниципалитет — все четко прописано в законе об общих принципах местного самоуправления. Именно он отвечает за комфортное и безопасное проживание людей в пределах поселения. Я предлагаю отделять дома зелеными посадками, а не заборами», — сказал он.

Свою точку зрения также высказал управляющий ТСЖ нескольких домов Станислав Филиппов. Он признался, что изучал законодательство в этом вопросе.

«Как правило, при голосовании насчет возведения ограждения людям рекомендуют пользоваться статьей 44 Жилищного кодекса, п. 2.2. Там сказано, что собственники имеют право вводить ограничения на пользование земельным участком, который находится в их собственности. Но ввести ограничения — это необязательно значит поставить забор. И пользоваться этим пунктом, на мой взгляд, не совсем корректно. Есть другой подпункт в той же статье, там сказано, что также в компетенции общего собрания — принимать решение о строительстве сооружений. Забор является сооружением — объектом строительства без фундамента. Также в статье 263 Гражданского кодекса говорится, что собственник земельного участка может возводить сооружения при условии соблюдения строительных норм. А у нас до сих пор действуют нормы с 1972 года, где черным по белому написано, что во всех случаях запрещается предусматривать ограждения жилых зданий. Тут возникает коллизия. Вроде бы, строительные нормы запрещают предусматривать, а жилищный кодекс разрешает возводить. И в нашем законодательстве — полно таких противоречий», — сообщил житель города.

Начальник отдела организации защиты населения и мероприятий гражданской обороны управления ЖКХ и ГЗН региона Дмитрий Корнаухов также признался, что он — категорически против таких ограждений: по его словам, люди и сами рано или поздно почувствуют неудобство от этих заборов, но, увы, заставить их сделать это может только беда. А безопасность от заборов он назвал мнимой — ведь «если человек задумал что-то сделать, то он это сделает, и никакие видеокамеры, ограждения не спасут».

Архитектор Алексей Бреусов по итогам круглого стола также внес предложение — огораживать только отдельные кварталы.

«Нужно привлекать архитекторов, специалистов, проектировщиков, которые могут нарисовать концепцию двора с учетом всех законов и требований. Тогда вопросы с подъездными путями пропадут. И необязательно заниматься объединением земельных участков у жилых домов. Участок, относящийся к дому, останется, он никуда не денется», — пояснил он.

Организаторы встречи отметили, что составленную по ее итогам резолюцию направят в Гордуму и администрацию.

Напомним, ранее информагентство уже затрагивало тему огораживания многоквартирных домов. Материал с комментариями от городского управления ЖКХ можно почитать здесь.