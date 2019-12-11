Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев 11 декабря провел встречу с руководителями некоммерческих организаций (НКО), которые победили в конкурсе фонда президентских грантов в 2019 году.

Глава региона отметил, что в области много неравнодушных людей, которые оказывают помощь тем, кто в ней нуждается.

«Все проекты — разные, это работа с материнством и детством, с инвалидами, охрана окружающей среды и другие. Органы власти и организации некоммерческого сектора решают общие задачи — сделать жизнь общества лучше. Сегодня активно работает система президентской грантовой поддержки НКО», — уточнил он.

Иван Белозерцев сообщил, что в 2019 году пензенские НКО получили президентских грантов более чем на 60 млн рублей. Кроме того, им направят из регионального бюджета дополнительные средства.

«Мы увеличиваем поддержку из региона. Пусть и небольшие деньги, но они будут направлены для решения проблем людей, которые нуждаются. Я буду делать все, чтобы увеличивать грантовую поддержку из бюджета области», — сказал губернатор.

Он добавил, что важно повышать качество проектов. Кроме того, он поблагодарил собравшихся за труд, за то, что они делают для людей, и призвал их к дальнейшей активной работе.

Начальник управления внутренней политики правительства области Павел Маслов рассказал, что пензенские проекты также отмечают на российском уровне. Председатель регионального ЗакСобрания Валерий Лидин подчеркнул, что руководители НКО занимаются благим делом и их работа — хороший пример для молодежи.

Представитель фонда президентстких грантов Любовь Свидченко отметила, что в Пензенской области НКО все делают правильно и их идеи найдут применение.

«Фонд уделяет большое внимание региональным проектом. Из года в год количество заявок таких растет. Радуемся и отчетам вашим, и самим заявкам, проекты очень интересные», — подытожила она.

Напомним, президентские гранты в 2019 году получило 13 пензенских НКО. О том, на что они потратили деньги, можно узнать в материале «Пенза-Пресс». Помимо этого, по итогам конкурса социальный проект «Дом Вероники» вошел в топ-100. Конкурс проходил среди 700 проектов.