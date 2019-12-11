Следователи начали проверку по факту ЧП на металлургическом предприятии в Пензе

В Пензе два завальщика металлургического предприятия получили травмы в результате происшествия на месте работы. Следователи организовали проверку по данному факту.

Установлено, что ночью 10 декабря мужчины загружали спрессованный алюминий в роторную печь, предназначенную для его плавления.

«В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения. В результате происшествия двое завальщиков, находившиеся в непосредственной близости от оборудования, получили телесные повреждения, после чего были госпитализированы в лечебные учреждения города Пензы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и тех, кто является ответственным за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.