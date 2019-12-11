В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Молодой пензенец вынес из торгового центра платежный терминал
В Пензе на металлургическом предприятии произошло ЧП, есть пострадавшие
В Кузнецке росгвардейцы спасли мужчину из-под мчащегося поезда
В Пензенской области погиб подросток
В Камешкирском районе начали проверку по факту смерти людей в пожаре
За выходные в Пензенской области дважды загорались кухни
Появились фото с места смертельного пожара в Камешкирском районе
Два человека погибли при пожаре в Камешкирском районе
В Каменке посетитель бара разбил витрину и запустил осколками в женщину
Из-за утечки в исторической части Пензы без воды остались несколько улиц

Следователи начали проверку по факту ЧП на металлургическом предприятии в Пензе

11 декабря в 12:27 194 просмотра

В Пензе два завальщика металлургического предприятия получили травмы в результате происшествия на месте работы. Следователи организовали проверку по данному факту.

Установлено, что ночью 10 декабря мужчины загружали спрессованный алюминий в роторную печь, предназначенную для его плавления.

«В момент загрузки очередной партии металла произошел хлопок в печи без последующего горения. В результате происшествия двое завальщиков, находившиеся в непосредственной близости от оборудования, получили телесные повреждения, после чего были госпитализированы в лечебные учреждения города Пензы. В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь», — сообщили в пресс-службе регионального СУ СКР.

Сотрудники ведомства устанавливают все обстоятельства произошедшего и тех, кто является ответственным за соблюдение требований охраны труда. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.

Фотография: https://penza.sledcom.ru/news/item/1419168/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...