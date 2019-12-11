В Пензенской области пьяного водителя вычислили по разбитому автомобилю

Жителя Сосновоборского района Пензенской области осудили за повторную пьяную езду, хотя мужчина уже был лишен водительских прав.

По материалам дела, житель села Нижний Мывал был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, на котором его поймали 5 декабря 2017 года. Несмотря на отсутствие удостоверения, 11 августа 2019-го он вновь сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2115 пьяным.

Транспортное средство с видимыми следами повреждения на кузове, привлекло внимание сотрудника ГИБДД. Водителя попросили пройти тест на наличие алкоголя в крови, который дал положительный результат. Спорить с показателями аппарата шофер не стал. Инспектор составил протокол, все это зафиксировала камера.

В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, поскольку на нарушении он попадается не впервые. В ходе расследования сельчанин стал рассказывать иную версию событий, отрицая факт своего опьянения. Он пояснил, что ехал в автосервис, а его единственная провинность — отсутствие прав, однако уличать его в употреблении спиртного нельзя.

Однако суд принял сторону обвинения и назначил наказание в виде полутора лет в колонии-поселении. Водить автомобиль ему нельзя еще три года.

В пресс-службе прокуратуры Пензенской области уточнили, что приговор в силу не вступил.