В Пензенской области пьяного водителя вычислили по разбитому автомобилю

По материалам дела, житель села Нижний Мывал был лишен права управления транспортным средством за вождение в нетрезвом виде, на котором его поймали 5 декабря 2017 года. Несмотря на отсутствие удостоверения, 11 августа 2019-го он вновь сел за руль своего автомобиля ВАЗ-2115 пьяным.
Транспортное средство с видимыми следами повреждения на кузове, привлекло внимание сотрудника ГИБДД. Водителя попросили пройти тест на наличие алкоголя в крови, который дал положительный результат. Спорить с показателями аппарата шофер не стал. Инспектор составил протокол, все это зафиксировала камера.
В отношении 59-летнего мужчины было возбуждено уголовное дело, поскольку на нарушении он попадается не впервые. В ходе расследования сельчанин стал рассказывать иную версию событий, отрицая факт своего опьянения. Он пояснил, что ехал в автосервис, а его единственная провинность — отсутствие прав, однако уличать его в употреблении спиртного нельзя.
Однако суд принял сторону обвинения и назначил наказание в виде полутора лет в колонии-поселении. Водить автомобиль ему нельзя еще три года.
В пресс-службе прокуратуры Пензенской области уточнили, что приговор в силу не вступил.