Пензенец придумал оригинальный способ кормления птиц

Пензенский водитель маршрутки Михаил Мишин, который увлекается изучением птиц, придумал оригинальный способ зимнего кормления пернатых. Фото необычного сооружения он опубликовал в Сети.

Сало — это один из вариантов подкормки птиц зимой. Но как сохранить лакомство именно для пернатых, чтобы его не унесли другие, например, коты или собаки? Этим вопросом задался пензенец и нашел решение.

«Сетка с крупными ячейками (куплена в строительном магазине) согнута пополам, на противоположной стороне закручена вязальная проволока. Ширина — 20−25 см, длина уже в согнутом виде — примерно 35 см. Края подогнуты (пассатижами) вовнутрь. Хочется назвать это «Антикот», — написал Михаил Мишин.

Мужчина опубликовал снимки оригинальной кормушки, которой уже воспользовались птицы. По его предположению, кушанье отведал зеленый дятел.

Ранее мы писали об увлечении пензенца: корреспонденты информагентства побывали вместе с Михаилом Мишиным на «фотоохоте».