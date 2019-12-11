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Пензенец придумал оригинальный способ кормления птиц

11 декабря в 12:45 146 просмотров

Пензенский водитель маршрутки Михаил Мишин, который увлекается изучением птиц, придумал оригинальный способ зимнего кормления пернатых. Фото необычного сооружения он опубликовал в Сети.

Сало — это один из вариантов подкормки птиц зимой. Но как сохранить лакомство именно для пернатых, чтобы его не унесли другие, например, коты или собаки? Этим вопросом задался пензенец и нашел решение.

«Сетка с крупными ячейками (куплена в строительном магазине) согнута пополам, на противоположной стороне закручена вязальная проволока. Ширина — 20−25 см, длина уже в согнутом виде — примерно 35 см. Края подогнуты (пассатижами) вовнутрь. Хочется назвать это «Антикот», — написал Михаил Мишин.

Мужчина опубликовал снимки оригинальной кормушки, которой уже воспользовались птицы. По его предположению, кушанье отведал зеленый дятел.

Ранее мы писали об увлечении пензенца: корреспонденты информагентства побывали вместе с Михаилом Мишиным на «фотоохоте».

Фотография: скриншоты - https://vk.com/id165462513

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