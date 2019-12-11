Пензенский губернатор следит за строительством домов в режиме реального времени

На личной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте», созданной не так давно, появился пост под заголовком «Мое «всевидящее око». В нем Иван Белозерцев рассказал, как в режиме реального времени может наблюдать за строительными площадками в разных уголках региона.

«В эту минуту, например, идет изображение с камер, установленных на объекте, очень важном для 300 семей дольщиков, — ЖК «Маяковский». Работы на нем подходят к концу», — говорится в посте.

Напомним, один объект обманутых дольщиков — ЖК «Райки» — уже сдан. До конца года можно будет заселиться еще в два дома. Первая очередь «Лукоморья» готовится к приемке до марта 2020 года.