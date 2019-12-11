В Пензе появился сервис быстрого обмена квартир
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Дольщики. В Пензе первую очередь «Лукоморья» должны сдать в начале 2020-го
Валерий Лидин рассказал коллегам из ПФО о решении проблем дольщиков в Пензе
В Пензе сдали первый объект обманутых дольщиков
Еще один недостроенный дом в Пензе признали масштабным инвестиционным проектом
Симонов рассказал, когда удастся закрыть проблему обманутых дольщиков
Дольщики «Солнечного города» получат компенсацию
В Пензе дольщики «Райков» помогли строителям с уборкой подъездов
В середине ноября станет известна дальнейшая судьба ЖК «Солнечный город»
Названы сроки сдачи проблемного дома на ул. 8 Марта в Пензе
Дольщики «Лукоморья» поблагодарили губернатора за смену застройщика

Пензенский губернатор следит за строительством домов в режиме реального времени

11 декабря в 12:39 138 просмотров

Губернатор Пензенской области Иван Белозерцев показал, как следит за самыми важными объектами строительства в регионе.

На личной странице главы региона в социальной сети «ВКонтакте», созданной не так давно, появился пост под заголовком «Мое «всевидящее око». В нем Иван Белозерцев рассказал, как в режиме реального времени может наблюдать за строительными площадками в разных уголках региона.

«В эту минуту, например, идет изображение с камер, установленных на объекте, очень важном для 300 семей дольщиков, — ЖК «Маяковский». Работы на нем подходят к концу», — говорится в посте.

Напомним, один объект обманутых дольщиков — ЖК «Райки» — уже сдан. До конца года можно будет заселиться еще в два дома. Первая очередь «Лукоморья» готовится к приемке до марта 2020 года.

Фотография: скриншот - https://vk.com/feed?w=wall572326065_226&z=photo572326065_457239070%2Falbum572326065_00%2Frev

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...