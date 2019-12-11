В Пензенской области двое приезжих обчистили десяток придорожных супермаркетов

Все наряды наружных служб полиции Пензенской области работали над обнаружением и задержанием преступников, орудовавших в магазинах на автотрассах.

По данным правоохранительных органов, 24-летний житель Самарской области и 25-летний житель Подмосковья познакомились в столице. Приятели решили заняться преступной деятельностью — обворовывать придорожные супермаркеты.

Новые знакомые отправились в Пензенскую область, где действовали по одной и той же схеме. Они выбирали магазин, останавливались около него, один брал сумку, и оба заходили в торговую точку. Один из подельников пытался незаметно забрать товар, после этого оба удалялись.

Пропажи со временем вскрылись. Так, представитель одного из магазинов обнаружил недостачу более чем на 2 500 рублей, когда проводил ревизию. Он написал заявление в полицию, где предоставил записи с камер видеонаблюдения, на которых видны двое злоумышленников в момент совершения преступления.

Подозреваемых задержали. Выяснилось, что ранее они уже были судимы за кражи. Следователи установили их причастность к десяти с лишним аналогичным эпизодам. Вернуть товар уже не удастся — приятели продали его, а деньги поделили между собой.

«По фактам краж группой лиц по предварительному сговору возбуждены уголовные дела. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет. В отношении молодых людей избрана мера пресечения — заключение под стражу», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.