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Пензенский «Дизель» сделал выгодное приобретение

11 декабря в 13:10 90 просмотров

Состав пензенского хоккейного клуба «Дизель» пополнился новым игроком, который сможет выступать и за основную команду, и за дубль.

Михаил Козлов будет действовать в защите под номером 46. Контракт с 20-летним игроком уже подписан.

«Михаил — молодой, перспективный игрок с хорошими физическими данными, прошел школы ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо». Что важно, он является возрастным «лимитчиком» — может выступать как за основу, так и за молодежную команду», — цитирует генерального менеджера «Дизеля» Сергея Лопушанского пресс-служба пензенского клуба.

Новичок начинал играть в хоккей в Рыбинске, а на взрослом уровне успел провести один матч за нефтекамский «Торос» в ВХЛ.

Фотография: скриншот - http://hcdizel.ru/2019/12/zashhitnik-mixail-kozlov-perexodit-v-dizel/

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