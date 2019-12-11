Пензенский «Дизель» сделал выгодное приобретение

Состав пензенского хоккейного клуба «Дизель» пополнился новым игроком, который сможет выступать и за основную команду, и за дубль.

Михаил Козлов будет действовать в защите под номером 46. Контракт с 20-летним игроком уже подписан.

«Михаил — молодой, перспективный игрок с хорошими физическими данными, прошел школы ярославского «Локомотива» и нижегородского «Торпедо». Что важно, он является возрастным «лимитчиком» — может выступать как за основу, так и за молодежную команду», — цитирует генерального менеджера «Дизеля» Сергея Лопушанского пресс-служба пензенского клуба.

Новичок начинал играть в хоккей в Рыбинске, а на взрослом уровне успел провести один матч за нефтекамский «Торос» в ВХЛ.