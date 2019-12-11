В Земетчинском районе в больницу доставили 50-летнего мужчину с травмой, которую, как предположили врачи, он мог получить при обстоятельствах криминального характера. О пациенте сообщили в местную полицию.

Сотрудники правоохранительных органов выяснили, что в тот же день в доме на улице Кирова в районном центре пострадавший поссорился с сыном. В ходе конфликта 27-летний мужчина ударил родителя ножом в грудь.

«Он признался в содеянном. По факту умышленного причинения тяжкого вреда здоровью возбуждено уголовное дело. Санкция статьи предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок до восьми лет», — сообщили в пресс-службе УМВД России по Пензенской области.