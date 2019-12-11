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Инна Левченко прокомментировала ситуацию с достройкой ЖК «Тернопольский»

11 декабря в 17:09 196 просмотров

Пензенские обманутые дольщики отреагировали на пост губернатора Ивана Белозерцева в соцсетях о том, что он следит за достройкой проблемных объектов в режиме реального времени. В комментариях сразу несколько человек задали вопрос о ситуации с ЖК «Тернопольский».

Начальник региональной Госжилстройтехинспекции Инна Левченко в комментарии корреспонденту ИА «Пенза-Пресс» заявила, что поводов для беспокойства нет.

По ее словам, 3 декабря правительство Пензенской области и Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства подписали дополнительное соглашение, предусматривающее порядок софинансирования и объема финансирования завершения работ по строительству трех объектов — дома на улице Рахманинова, второй очереди ЖК «Райки» и второй очереди ЖК «Лукоморье».

«Ситуация будет обсуждаться на втором в истории фонда наблюдательном совете, который запланирован на 20 декабря. Вопрос ставится именно о завершении строительства, а не о компенсации, так как именно такое решение приняли члены ЖСК «Единый», — сообщила Инна Левченко.

Она добавила, что на объекте осталось выполнить примерно 40% работ. На нем по заданию фонда уже побывали оценщики, однако окончательно суммы пока нет. Компания «Новое решение», принявшая объект после «Пензастроя» и выполнившая все свои обязательства, вложила в строительство около 200 миллионов рублей.

«После принятия решения региональный фонд проведет конкурс по определению подрядчика на завершение строительства», — пояснила Инна Левченко.

Начальник управления подчеркнула, что оснований для паники нет — сроки сдачи объекта остаются прежними, он должен быть достроен до 2021 года.

«Строительная площадка охраняется, контур здания закрыт, таким образом, негативных климатических последствий или актов вандализма опасаться не стоит», — подытожила она.

Фотография: скриншот - https://vk.com/club174802597?z=photo-174802597_457239717%2Fwall-174802597_3345

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