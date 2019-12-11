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В Пензенской области растет число заболевших мышиной лихорадкой

11 декабря в 14:11 122 просмотра

За 11 месяцев в Пензенской области зарегистрировано 789 случаев заболевания геморрагической лихорадкой с почечным синдромом (ГЛПС), которую в народе называют мышиной.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора.

За два месяца зафиксировано более 250 вновь заболевших. Как было известно ранее, с января по сентябрь насчитывалось 512 случаев мышиной лихорадки в регионе.

Источник вируса ГЛПС в природе являются грызуны, особенно — рыжая полевка. Они передают его во внешнюю среду с выделениями. Основной путь попадания к человеку — воздушно-пылевой.

Специалисты отмечают, что нет вакцины против данного вируса. Основным мероприятием по предупреждению мышиной лихорадки является борьба с грызунами. Также нужно следовать следующим советам:

— во время работы при большом количестве пыли нужно использовать рукавицы и респиратор или ватно-марлевую повязку;

— уборка помещений должна проводиться только влажным способом;

— продукты должны быть недоступными для грызунов: храниться в металлической, плотно закрывающейся таре. Поврежденную грызунами еду нельзя употреблять без термической обработки;

— запрещается курить и принимать пищу немытыми руками;

— ни в коем случае нельзя прикасаться к живым или мертвым грызунам без рукавиц или резиновых перчаток.


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