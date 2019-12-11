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На ул. Воронова водитель ВАЗа сбил двух человек

11 декабря в 14:27 130 просмотров

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили о дорожно-транспортном происшествии с участием пешеходов в Пензе.

Пост об аварии на Окружной изначально появился в группе социальной сети «ВКонтакте». К публикации прикреплено две фотографии.

По официальным данным, сигнал об аварии на улице Воронова поступил на пульт дежурного в 7:25. Напротив дома № 1а автомобиль ВАЗ-2111 сбил двух человек. За рулем «десятки» находился 49-летний мужчина.

В результате аварии 57-летний мужчина и женщина, его ровесница, с травмами были доставлены в больницу.

«По данному факту проводится проверка», — добавили в отделе пропаганды регионального управления.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо выходить на проезжую часть только в разрешенных местах и даже при «зеленом» светофоре оценивать скорость приближающегося автомобиля.

Фотография: скриншот - https://vk.com/penza_live?z=photo-118193328_457399007%2Fwall-118193328_1520440

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