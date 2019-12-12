Как правильно кормить грудных детей

Самое счастливое событие в жизни любой семьи — рождение ребенка. Младенец требует заботы и внимания каждый день, каждый час, каждую минуту. Маленькие дети должны находиться под постоянным присмотром, особенно во время кормления.

Кормление грудного ребенка — очень ответственный процесс не только с точки зрения обеспечения его потребностей в питательных веществах, но и с точки зрения безопасности.

Одним из опасных состояний, нередко возникающим у грудных детей и связанных с кормлением, является аспирация. Это проникновение инородных тел или жидкости в дыхательные пути вследствие их засасывания с вдыхаемым воздухом.

Новорожденные дети и дети первых месяцев жизни чаще всего аспирируют молоко матери или молочную смесь. Обычно это происходит при срыгивании, если срыгивается достаточно большой объем молока.

Аспирация — очень опасное для жизни состояние, особенно если инородное тело находится в гортани или в трахее, в этом случае может быть полностью перекрыт доступ воздуха в легкие. Если ребенку не будет оказана помощь, в течение одной-двух минут, он может погибнуть.

Также следствием аспирационного синдрома могут быть травмы дыхательных путей и воспалительные заболевания.



Строение пищеварительной системы младенца таково, что он довольно легко срыгивает съеденной пищей, а это чревато аспирацией, то есть попаданием ее в дыхательную систему.



У новорожденных детей природой заложена синхронизация процессов дыхания, сосания и глотания. Она может нарушаться у недоношенных, у детей с различными заболеваниями, что может приводить к попаданию пищи в дыхательные пути.

Во время сосания воздух поступает через носовые ходы. Если они во время кормления перекрываются молочной железой, ребенок вдыхает ртом, и молоко попадает в дыхательные пути. Тоже самое происходит при насморке, когда носовое дыхание невозможно.

Может привести к аспирации неправильное положение головки малыша во время кормления: если она запрокинута назад, затрудняется процесс глотания.

Чтобы избежать несчастного случая, при кормлении грудью необходимо следить, чтобы молочные железы не закрывали ребенку нос, процесс кормления малыша не должен превышать 20 минут, до 30−40 минут допустимо держать у груди новорожденных, а также ослабленных и недоношенных детей. При этом следует придерживать младенца так, чтобы его носик находился напротив соска и ему не приходилось запрокидывать головку.

Профилактикой срыгивания, а, значит, и аспирации, является кормление в положении ребенка на правом боку. Сразу после приема пищи следует подержать младенца в вертикальном положении около 10 минут. Это способствует безопасному отхождению воздуха из его желудка и предотвращает срыгивание.

После кормления нельзя класть ребенка на спину, так как срыгнув он может поперхнуться, предпочтительней укладывать его на правый бочок.

Избегайте кормления лежа в своей постели, даже если очень хочется спать. Уснув, вы рискуйте закрыть носик ребенка молочной железой.

При кормлении из бутылочки важно, чтобы горлышко и соска были постоянно заполнены смесью и не содержали воздух. Также имеет значение температура смеси, горячая или холодная может вызвать спазм пищевода или желудка. Из отверстия соски смесь должна вытекать отдельными каплями, а не струей. Следите за объемом съеденной пищи: перекорм увеличивает вероятность срыгивания. Нельзя оставлять ребенка одного пока он сосет из рожка, даже ненадолго, он легко может поперхнуться.

После введения прикорма в дыхательные пути ребенка чаще всего попадают плотные кусочки пищи. Чтобы не допустить этого, пища должна соответствовать возрасту ребенка, гомогенизированные и пюреобразные продукты можно постепенно заменить на мелкоизмельченные только в возрасте 9−10 месяцев.

Такие продукты как семечки, фасоль, горох, орехи, кусочки колбасы или сосисок должны находиться в недоступном для ребенка месте. Не рекомендуется кормить в спешке, развлекать, смешить малыша. Смех, крик, испуг, плач могут привести к забросу пищи в дыхательные пути.

Жизнь и здоровье ребенка во многом зависят от качества ухода за ним родителями. При соблюдении правил вскармливания детей до года в большинстве случаев аспирации можно избежать.