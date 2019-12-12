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Олег Мельниченко попал в топ-50 российских сенаторов

12 декабря в 05:48 106 просмотров

Сенатор Совета Федерации РФ от Пензенской области Олег Мельниченко включен в медиарейтинг, составленный компанией «Медиалогия».

Олег Мельниченко вновь появился в топе-50 российских сенаторов, по итогам ноября он занял 42 место с медиаиндексом 1098,3.

Лидером ноябрьского рейтинга «Медиалогии» по-прежнему остается председатель СовФеда РФ Валентина Матвиенко. Второе место занимает сенатор от Пермского края Алексей Пушков, на третьем — Андрей Климов, также представляющий Пермский край.

Напомним, рейтинг сформирован на базе системы «Медиалогия». В него включены действующие сенаторы Российской Федерации. При расчете медиаиндекса в том числе учитывались цитируемость и характер упоминания в СМИ.


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