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Шампанское в Пензе — на втором месте по дороговизне

13 декабря в 06:19 116 просмотров

В преддверие Нового года ИА «Пенза-Пресс» традиционно проанализировало, сколько стоит литр игристого вина в столицах регионов Приволжского федерального округа.

Самые свежие данные на сайте Росстата — за ноябрь. На эту информацию мы и опирались, составляя рейтинг. Таким образом, средняя стоимость литра отечественного игристого вина в ПФО колеблется от 269 рублей 52 копеек в Саратове до 334 рублей 86 копеек в Самаре.

В Пензе игристое вино — на втором месте по дороговизне в ПФО, оно стоит 327 рублей 36 копеек. За год цена выросла на 23 рубля 80 копеек (с 303 рублей 56 копеек). Резкое подорожание произошло уже в январе — до 329 рублей 34 копеек. До апреля цена продолжила расти (до 331 рубля 27 копеек), в мае немного снизилась, а в июле и августе достигла максимального значения — 335 рублей 78 копеек. Далее последовал небольшой спад.

Если же проанализировать цены за более глобальный период — за последние шесть лет, то здесь также прослеживается тенденция к постепенному росту стоимости шампанского. Так, в ноябре 2014-го цена составляла 222 рубля 6 копеек.

Напомним, ранее информагентство со ссылкой на «Известия» и Ассоциацию производителей игристых вин сообщало о том, что в 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться. В 2016 году правительство утвердило на шампанское ценовой минимум в размере 164 рублей. С тех пор он не менялся.

Фотография: Скриншот - https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D1%8B%D0%B9-%D0%B3%D0%BE%D0%B4-%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%83%D0%BD-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%B0-1905144/

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