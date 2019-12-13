Самые свежие данные на сайте Росстата — за ноябрь. На эту информацию мы и опирались, составляя рейтинг. Таким образом, средняя стоимость литра отечественного игристого вина в ПФО колеблется от 269 рублей 52 копеек в Саратове до 334 рублей 86 копеек в Самаре.

В Пензе игристое вино — на втором месте по дороговизне в ПФО, оно стоит 327 рублей 36 копеек. За год цена выросла на 23 рубля 80 копеек (с 303 рублей 56 копеек). Резкое подорожание произошло уже в январе — до 329 рублей 34 копеек. До апреля цена продолжила расти (до 331 рубля 27 копеек), в мае немного снизилась, а в июле и августе достигла максимального значения — 335 рублей 78 копеек. Далее последовал небольшой спад.

Если же проанализировать цены за более глобальный период — за последние шесть лет, то здесь также прослеживается тенденция к постепенному росту стоимости шампанского. Так, в ноябре 2014-го цена составляла 222 рубля 6 копеек.

Напомним, ранее информагентство со ссылкой на «Известия» и Ассоциацию производителей игристых вин сообщало о том, что в 2019 году минимальная розничная цена бутылки шампанского 0,75 л может увеличиться. В 2016 году правительство утвердило на шампанское ценовой минимум в размере 164 рублей. С тех пор он не менялся.