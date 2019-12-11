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Город Спутник признан знаковым строительным объектом России

11 декабря в 14:58 52 просмотра

Жилой комплекс в селе Засечном Пензенской области вошел в список государственной гордости.

Перечень составило национальное объединение строителей НОСТРОЙ. Ознакомиться с полным списком можно в журнале, который выпустили к десятилетию саморегулирования в строительной отрасли.

Среди 41 объекта значится и Город Спутник. Приволжский федеральный округ представлен также многопрофильным лицеем в Казани и объектами Универсиады-2013, который там строились, саранским стадионом «Мордовия Арена» и Федеральным высокотехнологичным центром медицинской радиологии в Димитровграде.

По соседству с этими названиями расположились космодром «Восточный», Крымский мост, Грозный-сити, Сколково, сочинский стадион «Фишт», парк Зарядье и новые станции метро в Москве, Богучанская ГЭС, аэропорт «Жуковский», Ельцин-центр в Екатеринбурге и Янтарь-Холл в Светлогорске, добавили в пресс-центре правительства Пензенской области.


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