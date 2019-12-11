Под Пензой «Яндекс.Такси» развернуло поперек дороги после ДТП

В группе социальной сети «ВКонтакте» сообщили в дорожно-транспортном происшествии с участием автомобиля «Яндекс.Такси».

По словам автора поста, авария случилась 11 декабря около двух часов дня на автодороге через деревню Камайку Пензенского района.

На фотографии, прикрепленной к посту, запечатлен автомобиль Nissan с символикой известного сервиса пассажирских перевозок и ВАЗ-21099. Иномарку развернуло поперек дороги, у нее сильно разбита передняя часть. ВАЗ замер на встречке: видна деформация крыши.

Еще два автомобиля стоят на обочине. Являются ли они участниками ДТП, неизвестно. Официальной информации о случившемся пока нет.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо выходить на проезжую часть только в разрешенных местах и даже при «зеленом» светофоре оценивать скорость приближающегося автомобиля.