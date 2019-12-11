Соцсети: В Пензе пешеход-нарушитель упала перед автомобилем

В группе социальной сети «ВКонтакте» появилась публикация о едва не случившемся дорожно-транспортном происшествии на Южной Поляне.

К посту прикреплена фотография, на которой запечатлены два автомобиля. Из одного из них вышел человек и помогает встать женщине, сидящей на асфальте перед транспортными средствами.

«На Кижеватова, переходила не по пешеходному переходу, водитель вовремя затормозил. Упала от испуга», — уточняет автор.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию. Пешеходам необходимо выходить на проезжую часть только в разрешенных местах и даже при «зеленом» светофоре оценивать скорость приближающегося автомобиля.