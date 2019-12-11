Пензенский предприниматель хочет установить летнее кафе около драмтеатра

Мэр Пензы Андрей Лузгин провел прием предпринимателей. Один из обратившихся планирует установить летнее кафе около здания бывшего Мясного пассажа на улице Московской.

По словам бизнесмена, с появлением летнего кафе в городе появится 120 рабочих мест. Предусматривается также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Мужчина предоставил эскизный проект.

«Заведение общественного питания предполагается расположить в исторической части города, нужно доработать эскизное предложение и представить его на рассмотрение Градостроительного совета Пензенской области», — сказал Андрей Лузгин.

Мэр также отметил, что проект должен отвечать современным требованиям и, вместе с тем, соответствовать месту размещения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.