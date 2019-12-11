Пензенский предприниматель хочет установить летнее кафе около драмтеатра

По словам бизнесмена, с появлением летнего кафе в городе появится 120 рабочих мест. Предусматривается также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Мужчина предоставил эскизный проект.
«Заведение общественного питания предполагается расположить в исторической части города, нужно доработать эскизное предложение и представить его на рассмотрение Градостроительного совета Пензенской области», — сказал Андрей Лузгин.
Мэр также отметил, что проект должен отвечать современным требованиям и, вместе с тем, соответствовать месту размещения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.