Иван Белозерцев посетил Сердобск
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
В Городе Спутнике встретили зиму
В мэрии Пензы 12 декабря пройдет прием граждан
Помощникам депутатов пензенской Гордумы хотят увеличить выплаты
Город Спутник признан знаковым строительным объектом России
В Пензенской области растет число заболевших мышиной лихорадкой
Этично ли кататься на санках у памятника Победы? Итоги опроса в соцсетях
Пензенский осужденный обратился за помощью на программу «Жди меня»
«Осталось только тюремные вышки поставить». Пенза превращается в город заборов?
Пензенские НКО получили президентских грантов более чем на 60 млн рублей
Генпрокурор Юрий Чайка наградил пензенского студента

Пензенский предприниматель хочет установить летнее кафе около драмтеатра

11 декабря в 15:26 172 просмотра

Мэр Пензы Андрей Лузгин провел прием предпринимателей. Один из обратившихся планирует установить летнее кафе около здания бывшего Мясного пассажа на улице Московской.

По словам бизнесмена, с появлением летнего кафе в городе появится 120 рабочих мест. Предусматривается также благоустройство и озеленение прилегающей территории. Мужчина предоставил эскизный проект.

«Заведение общественного питания предполагается расположить в исторической части города, нужно доработать эскизное предложение и представить его на рассмотрение Градостроительного совета Пензенской области», — сказал Андрей Лузгин.

Мэр также отметил, что проект должен отвечать современным требованиям и, вместе с тем, соответствовать месту размещения, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Фотография: https://www.penza-gorod.ru/news/andrey_luzgin_provel_lichnyy_priem_predprinimateley478/

Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...