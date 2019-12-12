Пензастат назвал среднюю зарплату в организациях региона

30465,2 руб. — таков уровень заработной платы в Пензенской области по данным за январь-сентябрь.

Как сообщила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова, в сентябре наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью — 40485,8 руб. Затем идут работники финансовой и страховой сферы — 40394,4 руб., сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовстваи рыбоводства — 33899,0 руб.

При этом в Пензе уровень зарплаты в сентябре был выше среднеобластного на 2976,4 руб. — 35658,8 руб.

Более 30 тыс. руб. сложилась заработная плата трудящихся в Тамалинском, Бессоновском, Пензенском, Нижнеломовском районах.