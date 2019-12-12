Иван Белозерцев посетил Сердобск
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
Зареченка выступит на шоу «Голос. Дети»
Пензенским НКО рассказали о нововведениях в порядке получения грантов
Губернатор посетил с рабочим визитом Сердобский район
В Пензенской области доля карт «Мир» составила 30%
Пензенцам рассказали, как правильно подать заявку на президентский грант
Первый заммэра Кузнецка рассказал о реализации проектов в городе
Пензенские аграрии подвели предварительные итоги года
Пензенский Дед Мороз проверил готовность города к Новому году
Пензенцев приглашают на предновогоднюю ярмарку
В Городе Спутнике встретили зиму

Пензастат назвал среднюю зарплату в организациях региона

12 декабря в 06:31 174 просмотра

30465,2 руб. — таков уровень заработной платы в Пензенской области по данным за январь-сентябрь.

Как сообщила заместитель начальника отдела сводных статистических работ Пензастата Татьяна Хохлова, в сентябре наиболее высокий уровень заработной платы сложился у работников, занятых профессиональной, научной и технической деятельностью — 40485,8 руб. Затем идут работники финансовой и страховой сферы — 40394,4 руб., сельского, лесного хозяйства, охоты, рыболовстваи рыбоводства — 33899,0 руб.

При этом в Пензе уровень зарплаты в сентябре был выше среднеобластного на 2976,4 руб. — 35658,8 руб.

Более 30 тыс. руб. сложилась заработная плата трудящихся в Тамалинском, Бессоновском, Пензенском, Нижнеломовском районах.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...