В Вадинском районе вор принес в суд характеристики с места бывшей учебы

32-летний житель Вадинского района залез в чужой дом, нашел в нем ноутбук и скрылся, прихватив чужую технику. Законной владелице ноутбука был причинен материальный ущерб на сумму 19 493 рубля 50 копеек.

Личность злоумышленника была раскрыта, и он оказался на скамье подсудимых, не пытаясь оправдаться. При вынесении приговора учитывался ряд факторов, в том числе — то, что мужчина имеет положительные характеристики по месту бывшей учебы, а также выполнял задачи в условиях чрезвычайного положения в армии.

За совершенное преступление сельчанину назначили год лишения свободы условно. Приговор вступил в силу, сообщили в пресс-службе Вадинского районного суда.