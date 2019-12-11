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Помощникам депутатов пензенской Гордумы хотят увеличить выплаты

11 декабря в 15:57 148 просмотров

Помощники депутатов могут получать за свой труд больше. С таким предложением выступил заместитель главы города Олег Шаляпин на заседании комиссии пензенской Гордумы.

«Предлагается установить ежемесячную сумму выплат в размере 30 тысяч рублей в течение 11 календарных месяцев и в 12-м — 45 тысяч рублей. Ранее был фонд 25 тысяч рублей, в 12-м месяце было 40 тысяч», — заявил Олег Шаляпин.

Он добавил, что для реализации инициативы нужно дополнительно выделить более двух миллионов рублей, которые уже заложены в проект бюджета.

Народные избранники встретили предложение положительно. Председатель комиссии Алексей Рогонов вспомнил, что последнее повышение было в 2015 году.

У каждого депутата есть пять помощников, однако на штатной основе работает только один. На ближайшей сессии Гордумы планируется рассмотреть не только вопрос повышения оплаты их труда, но также увеличения количества помощников — шестой специалист будет внештатным, уточняет ИА PenzaInform.


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