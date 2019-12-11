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В мэрии Пензы 12 декабря пройдет прием граждан

11 декабря в 16:15 84 просмотра

Каждый год, по поручению президента страны Владимира Путина, 12 декабря, в День Конституции, проводится общероссийский прием граждан. Мероприятие (0+) пройдет и в Пензе.

В администрации Пензы горожан в этот день будут ждать с 12:00 до 20:00. Прием проведут заместители мэра, они ответят на вопросы местного значения. Чтобы прийти на встречу, необходимо заранее записаться по телефону 68−52−67.

Прием состоится по адресу: город Пенза, пл. Маршала Жукова, дом 4.

«При личном обращении необходимо предъявить документ, удостоверяющий личность. Заявители имеют возможность направить обращение в электронной форме в администрацию Пензы через сервис «Интернет-приемная», — сообщили в пресс-службе мэрии.


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