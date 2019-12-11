Дилеры борются за популяризацию бесконтактного расчета за автомобили

Автомобильные салоны обратились в Центробанк с просьбой ограничить тарифы комиссии при приобретении их товаров с помощью Системы быстрых платежей (СБП), сообщает газета «Известия» .

В письме Ассоциации автодилеров, адресованном главе Центробанка Эльвире Набиуллиной, говорится, что размер комиссии на покупку транспортных средств нужно ограничить 0,3%, но не более 1,5 тыс. рублей. Сейчас он варьируется от 1 до 2%.

Также автодилеры выступают за повышение порога максимальной суммы покупки, которую можно погасить этим способом. Сейчас бесконтактно можно перевести только 600 тысяч рублей. Увеличение этой суммы будет способствовать популяризации бесконтактных платежей. Сейчас их доля составляет лишь 8%.

В Банке России ответили, что готовы рассмотреть все предложения.