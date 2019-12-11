Иван Белозерцев посетил Сердобск
Празднование Дня Героев Отечества в Пензе 9 декабря
Фотосессии для усатых: пензячка с помощью снимков помогает животным обрести дом
Выступление Макса Коржа в Пензе
Наши новости
На ул. Воронова водитель ВАЗа сбил двух человек
В Вазерках юноша за рулем BMW насмерть сбил мужчину
В Богословке водитель сбил подростка и уехал
Под Пензой опрокинулась иномарка. Погибла молодая женщина
Водитель ВАЗа погиб при столкновении с внедорожником в Неверкинском районе
Прокуратура проводит проверку по факту страшной аварии в Вадинском районе
Появились фото с места смертельного ДТП в Вадинском районе
Погибла женщина. В Вадинском районе иномарка врезалась в автобус и загорелась
В Кузнецке после ДТП с участием женщины-полицейского начата проверка
К расследованию причин ДТП с тягачом и автобусом подключилась прокуратура

В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием «Яндекс.Такси» под Пензой

11 декабря в 16:25 80 просмотров

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Яндекс.Такси» 11 декабря.

Предварительно установлено, что сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 14:20. На 11-м километре автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» столкнулись Nissan Almera с символикой известного сервиса пассажирских перевозок и ВАЗ-21099.

За рулем такси находился 24-летний молодой человек, «девяносто девятой» управлял 48-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Напомним, о ДТП стало известно из поста в соцсети.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.


Социальные комментарии Cackle
Закрыть (Esc)
Спецпроекты
Еще...