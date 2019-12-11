В ГИБДД прокомментировали ДТП с участием «Яндекс.Такси» под Пензой

В отделе пропаганды УГИБДД УМВД России по Пензенской области сообщили подробности дорожно-транспортного происшествия с участием автомобиля «Яндекс.Такси» 11 декабря.

Предварительно установлено, что сигнал об аварии поступил на пульт дежурного в 14:20. На 11-м километре автодороги «Пенза — Шемышейка — Лопатино» столкнулись Nissan Almera с символикой известного сервиса пассажирских перевозок и ВАЗ-21099.

За рулем такси находился 24-летний молодой человек, «девяносто девятой» управлял 48-летний мужчина. В результате аварии никто не пострадал, сообщили в отделе пропаганды регионального управления.

Напомним, о ДТП стало известно из поста в соцсети.

Сотрудники Госавтоинспекции просят водителей быть особенно внимательными на дороге, соблюдать скоростной режим и дистанцию.