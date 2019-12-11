В Городе Спутнике встретили зиму (видео)

В Городе Спутнике состоялся первый большой зимний праздник «Привет, зима!» Впервые мероприятие проводилось год назад и сразу стало одним из любимых у жителей и гостей микрорайона.

В субботу, 7 декабря, на набережную вновь пришли десятки людей. Здесь играла музыка, танцевали под аккомпанемент ансамбля «Русский стиль», работала полевая кухня с гречневой кашей, а детвора лепила снежных баб и играла с аниматором.

Праздник предварял традиционный забег: мальчишки и девчонки в новогодних колпачках должны были преодолеть символическое расстояние, а самым быстрым вручали медали и подарки.

Дед Мороз прибыл на праздник на надувном банане, на котором затем стали кататься все желающие. А новогоднего волшебника обступили дети, начавшие водить вокруг дедушки хоровод.

«Лучшие праздники — в Спутнике! Приходите все сюда, здесь будет весело и красиво!» — обратился ко всем самый ожидаемый новогодний персонаж.

Катались гости мероприятия не только на банане, но и на горке, которая в этом году оказалась выше, чем в прошлом.

Яркие события и праздники с отличной музыкой, зажигательными ведущими, веселыми конкурсами и развлечениями будут проводить в Спутнике всю зиму. Отдохнуть можно в зимнем городке, на большом катке, хоккейной площадке или скоростной горке.

За расписанием мероприятий можно сделать в разделе «Афиша» на penza-sputnik.ru.