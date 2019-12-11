Пензенцев приглашают на предновогоднюю ярмарку

В течение трех недель в выходные дни в сквере Славы в Пензе будет работать предновогодняя праздничная ярмарка.

Торговые ряды откроются 14 декабря и будут разворачиваться также 21 и 28 числа с 8 до 15 часов. Здесь можно будет приобрести товары местных производителей из Каменского, Лунинского, Мокшанского, Никольского, Пензенского, Шемышейского и других районов, а также представителей малого и среднего бизнеса.

Продавцы предложат птицу, свинину и говядину, молочную продукцию, сыры и колбасные изделия, свежую выпечку, хлебобулочные и кондитерские изделия, сухофрукты, орехи, сезонные овощи, ягоды и фрукты, мед и продукты пчеловодства.

В управлении содействия развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Пензы и МУП «Городской центр торговли и услуг» продолжают принимать заявки от владельцев крестьянско-фермерских и личных подсобных хозяйств и бизнесменов для участия в ярмарке. Их можно подать с 9 до 17 часов с понедельника по пятницу по телефонам: 68−69−80 и 32−42−10, сообщили в пресс-службе горадминистрации.

Сезонные ярмарки и ярмарки выходного дня также продолжают работу. Их адреса можно уточнить здесь.