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Алексей Седов стал главным редактором телеканала «Экспресс»

11 декабря в 17:29 228 просмотров

Журналист Алексей Седов назначен главным редактором телеканала «Экспресс». Нового руководителя 11 декабря коллективу представил генеральный директор медиахолдинга «Экспресс» Виктор Рубцов.

Официально к обязанностям Алексей Седов приступит с понедельника, 16 декабря.

«О планах рано говорить, нужно во всем разобраться. Для меня основным критерием работы является качество. Оно касается и подбора материала, и грамотности речи, и внешнего вида ведущих, и технической работы. Есть вопросы к сюжетам по звуку, по картинке — с этим нужно что-то делать», — отметил он в беседе с журналистом «Пенза-Пресс» после знакомства с коллективом медиахолдинга.

Стоит отметить, что Алексей Седов занимается тележурналистикой более 20 лет. Значительный период его карьеры связан с «11 каналом», где он, в частности, был автором и ведущим юмористических программ, проекта на автомобильную тематику. Также работал ведущим на «Мост радио», на «Авалон ТВ».


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