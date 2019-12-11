Алексей Седов стал главным редактором телеканала «Экспресс»

Официально к обязанностям Алексей Седов приступит с понедельника, 16 декабря.

«О планах рано говорить, нужно во всем разобраться. Для меня основным критерием работы является качество. Оно касается и подбора материала, и грамотности речи, и внешнего вида ведущих, и технической работы. Есть вопросы к сюжетам по звуку, по картинке — с этим нужно что-то делать», — отметил он в беседе с журналистом «Пенза-Пресс» после знакомства с коллективом медиахолдинга.

Стоит отметить, что Алексей Седов занимается тележурналистикой более 20 лет. Значительный период его карьеры связан с «11 каналом», где он, в частности, был автором и ведущим юмористических программ, проекта на автомобильную тематику. Также работал ведущим на «Мост радио», на «Авалон ТВ».