Сотрудники «Экспресса» подвели итоги работы и обсудили будущее медиахолдинга

11 декабря на «Экспрессе» состоялась встреча сотрудников всех структур медиахолдинга с генеральным директором Виктором Рубцовым, в ходе которого обсуждались итоги работы и планы на будущий год, были намечены дальнейшие пути развития.

В начале собрания Виктор Рубцов представил сотрудникам медиахолдинга нового главного редактора телеканала «Экспресс» — Алексея Седова.

«Он вам известен, имеет большой опыт работы на другом пензенском телеканале. С 16 декабря официально приступает к своим обязанностям», — рассказал генеральный директор холдинга.

Телерадиокомпания «Экспресс» находится в процессе перехода в ГАУ, и большое внимание на встрече уделили вопросу перевода штата медиахолдинга в государственную структуру.

«Федеральной конкурсной комиссией (Роскомнадзор) было принято решение, разрешающее ГАУ взять лицензию телеканала и радио. Это хороший показатель, и теперь мы можем говорить о будущем», — отметил Виктор Рубцов.

Он напомнил о том, что была проведена серьезная работа по запуску вещания программ «Экспресса» на федеральном канале «ОТР», входящем в первый мультиплекс.

«Некоторые регионы на ОТР не стали выходить, потому что это стоит дополнительных средств. Не все, даже сильные субъекты, смогли взять все предложенное время на трансляцию. Мы же взяли все пять часов, и я считаю, что это хорошее начало для нас», — сказал генеральный директор.

Говоря о первых итогах деятельности в статусе государственного медиахолдинга, Виктор Рубцов отметил положительные изменения в работе радиостанций «Эхо Пензы», «Экспресс», ИА «Пенза-Пресс» и редакции авторских программ телеканала «Экспресс».

«У информагентства увеличился объем информации, появился штатный фотограф, перешли, по сути, на круглосуточное вещание. И, как результат, вышли на первые места в рейтингах и по посещаемости, и по цитируемости. Также большие положительные сдвиги есть на радио «Эхо Пензы», где восстановили прямые трансляции, выходят спортивные репортажи, дискуссии. Молодцы радио «Экспресс», всегда креативят, стали лауреатами международного конкурса. Также хочется отметить работу редактора авторских программ телеканала «Экспресс» Павла Прохоренкова», — отметил руководитель холдинга.

Также в ходе встречи сотрудники «Экспресса» обсудили с Виктором Рубцовым изменения в работе информационной службы телеканала, новшества в программе «События» и других авторских передачах и вопросы, связанные с закупкой нового оборудования.