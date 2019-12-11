Курс евро медленно пополз вверх

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 63,5788 руб. до 63,5653 руб., курс евро вырос — с 70,3881 руб. до 70,4558 руб.

Золото будет стоить 3 000,21 рублей за грамм, серебро — 34,08, платина — 1 878,13, палладий — 3 880,93.