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Курс евро медленно пополз вверх

11 декабря в 17:47 64 просмотра

Центральный Банк России установил официальные курсы доллара и евро на 12 декабря.

По данным Банка России, курс доллара снизился с 63,5788 руб. до 63,5653 руб., курс евро вырос — с 70,3881 руб. до 70,4558 руб.

Золото будет стоить 3 000,21 рублей за грамм, серебро — 34,08, платина — 1 878,13, палладий — 3 880,93.


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