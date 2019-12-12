В Пензенской области доля карт «Мир» составила 30%

С начала текущего года количество карт «Мир», выпущенных банками для жителей Пензенской области, выросло на 25%, составив к 1 октября более 560 тыс. единиц. В общем количестве их доля — около 30%.
Картой мир владеет каждый третий житель региона.
В Пензенской области увеличилось количество людей, пользующихся картой национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.
С начала текущего года количество карт «Мир», выпущенных банками для жителей Пензенской области, выросло на 25%, составив к 1 октября более 560 тыс. единиц. В общем количестве их доля — около 30%.
Картой мир владеет каждый третий житель региона.
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