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В Пензенской области доля карт «Мир» составила 30%

12 декабря в 01:15 88 просмотров

В Пензенской области увеличилось количество людей, пользующихся картой национальной платежной системы «Мир». Об этом сообщает пензенское отделение Волго-Вятского ГУ Банка России.

С начала текущего года количество карт «Мир», выпущенных банками для жителей Пензенской области, выросло на 25%, составив к 1 октября более 560 тыс. единиц. В общем количестве их доля — около 30%.

Картой мир владеет каждый третий житель региона.


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