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В России запретят выписывать штрафы исходя из средней скорости авто

12 декабря в 00:11 38 просмотров

Госдума приняла законопроект о запрете выписывать штрафы автолюбителям за нарушения скорости, если превышение было зафиксировано камерами, которые измеряют среднюю скорость машины на определенном участке дороги, сообщает ТАСС.

Статью о превышении установленной скорости движения предлагается дополнить примечанием, по которому привлечение к ответственности допустимо только в том случае, если фиксация скорости происходила в конкретно установленном месте и в конкретно установленное время. КоАП также дополнится положением, по которому фиксация превышения установленной скорости движения транспортного средства на участке проезжей части дороги на основании расчета средней скорости не может считаться доказательством правонарушений и по другим статьям кодекса.

Как отмечают разработчики в пояснительных материалах, в последнее время в ряде регионов автомобилистам стали выписывать штрафы за движение со средней скоростью, которую измеряют с помощью автоматических комплексов, когда две камеры фиксирует государственный номер автомобиля, время проезда и координаты. Зафиксированные данные поступают на сервер, после чего вычисляется средняя скорость движения машины, с которой было преодолено расстояние между точками фиксации скорости движения.

Депутаты отмечают, что ни в статье КоАП о превышении, ни в правилах дорожного движения нет понятия «средняя скорость» и привлечение к административной ответственности на основе догадок, домыслов и расчетов недопустимо.


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