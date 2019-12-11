Пензенский Дед Мороз проверил готовность города к Новому году

Дед Мороз Боян проверил, как к Новому году украсили центр Пензы. Новогодний волшебник высадился из своих саней на улице Московской и прогулялся со съемочной группой телеканала «Экспресс». Его появление не осталось незамеченным. Дедушка Мороз успел пообщаться с детьми и взрослыми.

Несомненный и единственный победитель 19-х олонецких игр Дед Мороз Боян бросил все свои предновогодние дела и вышел в люди, чтобы лично убедиться в том, что Пенза не хуже, а, может быть, даже лучше, чем Олонец подготовлена к Новому году. Своей праздничной энергией за этот вечер он успел зарядить немало пензенцев.

Встретив на улице Деда Мороза, горожане вспомнили самые сокровенные желания. Чтобы задуманное обязательно сбылось, волшебник приложил все свои силы.

В знак признательности за новогоднее настроение многие прохожие сами порадовали Деда Мороза. Кто-то пел для него песенки, а кто-то вспомнил стихи.

Больше всего встрече с новогодним волшебником радовались, конечно, дети, хотя и сам дедушка тоже расчувствовался.

Пенза практически готова к новогодним праздникам. Осталось установить последние инсталляции и зажечь огни, которые еще не горят. Тогда Дед Мороз появится в городе снова, сообщает телеканал «Экспресс».