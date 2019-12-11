Пензенские аграрии подвели предварительные итоги года (видео)

По предварительным данным в 2019 году аграрии региона собрали почти на 40% больше сахарной свеклы, чем в 2018-м. Урожай составил 2 миллиона 600 тысяч тонн. По этому показателю Пензенская область находится на втором месте в Приволжском федеральном округе, уступая лишь Республике Татарстан.

«Из урожая 2019 года на заводы уже поступило 2,2 миллиона тонн. Из них переработано 1,8 миллиона тонн и получили в 2019 году 268 тонн, что выше к аналогичному периоду 2018-го на 7.4%. Как мы видим, вся свекла идет на пензенские заводы, работает программа импортозамещения», — рассказал заместитель руководителя территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Пензенской области Максим Уханов.

Кроме того, урожай подсолнечника оказался выше на 26%, зерна — на 6%. По индексу производства сельхозпродукции за девять месяцев 2019 года Пензенская область заняла первое место в Приволжском федеральном округе и третье — в целом по России после Калининградской и Псковской областей, сообщает телеканал «Экспресс».

Видео предоставлено телеканалом.